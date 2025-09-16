الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الصحة ويطلع على مستجدات القطاع الصحي

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الصحة ويطلع على مستجدات القطاع الصحي
16 سبتمبر 2025 19:54

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر النخيل في أبوظبي، وفداً من دائرة الصحة - أبوظبي، برئاسة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل الدائرة.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على مستجدات المبادرات والمشاريع الصحية التي تنفذها الدائرة للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، وبالأخص في منطقة الظفرة، وذلك بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية المستقبلية.

وتناول العرض أبرز المشاريع الجاري تنفيذها، ومنها تعزيز البنية التحتية الطبية في منطقة الظفرة عبر تطوير المستشفيات والمراكز الصحية، والتوسع في الخدمات التخصصية، إضافة إلى مبادرات التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج، فضلاً عن برامج الفحص المبكر والوقاية، وتعزيز قدرات الكوادر الصحية الوطنية.

وأكد سموه أن دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالقطاع الصحي يشكّل ركيزة أساسية لمسيرة التطوير، ويجسّد رؤية القيادة الرشيدة في توفير أفضل خدمات الرعاية لجميع أفراد المجتمع في مختلف مناطق الإمارة، بما فيها منطقة الظفرة.

من جانبها، أعربت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة عن شكرها وتقديرها لسموه على دعمه المتواصل، مؤكدة التزامها بمواصلة تطوير برامج نوعية تواكب التطورات العالمية وتُرسخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية والبحث الطبي.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
