الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة: استعرضنا مع رئيس أذربيجان آفاقاً جديدة للتعاون

رئيس الدولة: استعرضنا مع رئيس أذربيجان آفاقاً جديدة للتعاون
16 سبتمبر 2025 20:45

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إنه استعرض مع فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، آفاقاً جديدة للتعاون.
وأكد سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "بحثت اليوم مع فخامة إلهام علييف في كاراباخ العلاقات الثنائية المتطورة بين الإمارات وأذربيجان في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان مؤخراً. كما استعرضنا آفاقاً جديدة للتعاون بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص مشتركة، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غويانا التعاونية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء جامايكا بإعادة انتخابه

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أذربيجان
زيارة رسمية
آخر الأخبار
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اقتصاد
فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا
اليوم 15:32
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
علوم الدار
حاكم أم القيوين يستقبل سفير الصين لدى الدولة
اليوم 15:29
مورينيو
الرياضة
بنفيكا يقيل لاجي وينتظر عودة مورينيو
اليوم 15:12
لامين يامال هل يغيب عن لقاء أتليتكو
الرياضة
برشلونة يفقد جهود لامين يامال
اليوم 15:07
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
الرياضة
«هلال نونيز» يسطع بعد مقاعد «الريدز»
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©