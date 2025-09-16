الأربعاء 17 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع قطر وتدين العدوان الإسرائيلي أمام مجلس حقوق الإنسان

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع قطر وتدين العدوان الإسرائيلي أمام مجلس حقوق الإنسان
16 سبتمبر 2025 23:00

جددت الإمارات العربية المتحدة تضامنها الكامل مع دولة قطر، وأدانت بشدة الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، واصفة إياه بأنه انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية خليجية وعضو في الأمم المتحدة، وتصعيد خطير يهدد السلام والاستقرار الإقليميين.
وأكدت دولة الإمارات أن هذا الهجوم يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً جسيماً للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال البيان الذي ألقاه جمال جامع المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال النقاش العاجل الذي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بناءً على طلب منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبر المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب دولة قطر في استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، مجدداً تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمن قطر واستقرارها.
 كما أكد السفير أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك، مشدداً على أن استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.
وفي ختام البيان، شدد على أن المنطقة لا تحتمل مزيداً من التصعيد وعدم الاستقرار الناتج عن الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية، مؤكداً أهمية التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وام
الإمارات
قطر
العدوان الإسرائيلي
