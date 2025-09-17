بالتعاون بين «استشارات الوقف» و«مدرسة. كوم».. إطلاق أول منصة تعليمية إلكترونية وقفية

دبي (وام)



أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لـ«مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي» تجديد اتفاقية التعاون مع مؤسسة «مدرسة. كوم» بعد مرور خمس سنوات على التعاون وإطلاق أول منصة تعليمية إلكترونية وقفية، حيث استهدفت المبادرة دعم 1000 طالب من الأيتام وغير القادرين في مجال التعليم والتدريب، وذلك في إطار سعي المركز لتعزيز دور الأوقاف المبتكرة في قطاع التعليم.



وأكد علي المطوع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن تجديد التعاون مع «مدرسة.كوم» يعكس التزامنا بدعم الطلبة غير القادرين وإتاحة الفرصة لهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، وتترجم هذه الشراكات رؤية القيادة الرشيدة في أن يكون الوقف أداة فاعلة في تنمية الإنسان وبناء مجتمع معرفي مستدام. من جهتها، ثمّنت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التعاون المستمر مع مؤسسة «مدرسة. كوم».