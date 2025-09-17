الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بالتعاون بين «استشارات الوقف» و«مدرسة. كوم».. إطلاق أول منصة تعليمية إلكترونية وقفية

بالتعاون بين «استشارات الوقف» و«مدرسة. كوم».. إطلاق أول منصة تعليمية إلكترونية وقفية
17 سبتمبر 2025 10:13

دبي (وام)

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لـ«مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي» تجديد اتفاقية التعاون مع مؤسسة «مدرسة. كوم» بعد مرور خمس سنوات على التعاون وإطلاق أول منصة تعليمية إلكترونية وقفية، حيث استهدفت المبادرة دعم 1000 طالب من الأيتام وغير القادرين في مجال التعليم والتدريب، وذلك في إطار سعي المركز لتعزيز دور الأوقاف المبتكرة في قطاع التعليم. 

وأكد علي المطوع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، أن تجديد التعاون مع «مدرسة.كوم» يعكس التزامنا بدعم الطلبة غير القادرين وإتاحة الفرصة لهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، وتترجم هذه الشراكات رؤية القيادة الرشيدة في أن يكون الوقف أداة فاعلة في تنمية الإنسان وبناء مجتمع معرفي مستدام. من جهتها، ثمّنت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التعاون المستمر مع مؤسسة «مدرسة. كوم».

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©