علوم الدار

افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور الباكستانية

افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور الباكستانية
17 سبتمبر 2025 11:56

افتتح معالي سعيد غني  الضيف الرئيسي، وزير إقليم السند، أمس في كراتشي،المهرجان الدولي الثاني للتمور الباكستانية بحضور فايز أحمد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة في باكستان، والدكتور بخيت عتيق الرميثي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في كراتشي،والدكتور عبدالوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي،التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخبراء والمتخصين بزراعة النخيل وإنتاج التمور في الباكستان.

وعبر معالي سعيد غني، الضيف الرئيسي، وزير إقليم السند، عن سعادته للتعاون القائم بين البلدين الصديقين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية على مختلف الصُّعد، كما وجه معاليه الشكر والتقدير لديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمهم للمهرجان من أجل تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في الجمهورية الباكستانية، مؤكداً أن هذا المهرجان قد ساهم في تعزيز التعاون المثمر بين وزارة الأمن الغذائي الوطني والبحوث، وهيئة تنمية الصادرات الباكستانية الشريك الاستراتيجي، والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور عبدالوهاب البخاري زائد: إن الجائزة قد حققت نجاحاً ملموساً في تنظيم سلسلة من مهرجانات التمور وصلت إلى ثلاثة وستين مهرجاناً في تسع دول منتجة للتمور، مما يؤكد المكانة الدولية للجائزة ودورها المستمر كمنصة لبناء الشراكات في تنمية وتطوير زراعة وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور والارتقاء بهذا القطاع؛

وذلك بفضل ما تحظى به الجائزة من اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الأمناء، وإشراف سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني. وأضاف أمين عام الجائزة أن المهرجان يتضمن، أسوةً ببقية المهرجانات التي تنظمها الجائزة، مسابقة للتمور الباكستانية، شارك فيها 65 من مزارعي ومنتجي التمور.

