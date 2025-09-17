الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي: تمكين الكوادر الوطنية والاستثمار في العقول المبدعة

محمد الشرقي: تمكين الكوادر الوطنية والاستثمار في العقول المبدعة
17 سبتمبر 2025 12:01

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يزور «مكتبة محمد بن راشد» ومتحف المرأة بدبي
محمد الشرقي يشهد انطلاق مهرجان البدر

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الكوادر الوطنية والاستثمار في كفاءاتهم وطاقاتهم وتطويرها، بما يسهم في إعداد قادة المستقبل، ودعم ركائز تنمية الوطن على جميع المستويات. جاء ذلك، خلال استقبال سموّه منتسبي برنامج «قيادات حكومة الإمارات 2025»، أمس في قصر الرميلة. وأشار سموّه، إلى الاهتمام الذي تُوليه حكومة دولة الإمارات لتمكين الإنسان، والاستثمار في العقول المبدعة من أبناء وبنات الإمارات، ليقودوا مستقبل الدولة نحو المزيد من الإنجازات المُشرّفة في جميع المجالات. وأشاد سموّه، بالمستوى المميز لمُنتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات، مُثمّناً جهود القائمين على هذا البرنامج الوطني الهادف إلى إعداد كفاءات وطنيّة قادرة على التغيير والتأثير الإيجابي وتواكب المستقبل. وتحدّث سموّه عن أهميّة التمسّك بالطّموح والشغف ودور العلم والانفتاح المعرفي في تحقيق أفضل المستويات. كما وجّه سمو ولي عهد الفجيرة المنتسبين للبرنامج، بضرورة التحلّي بحسّ المسؤولية الوطنية في خدمة الوطن في كافة المجالات وعبر الأدوار كافة. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومحمد الشرهان، مدير القمة العالمية للحكومات، مدير إدارة القيادات والمواهب في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وإبراهيم سلمان، المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.


حديث ملهم 

من جهتهم، عبّر منتسبو «برنامج قيادات حكومة الإمارات» عن شكرهم وامتنانهم إلى سمو ولي عهد الفجيرة على لقائهم، مؤكّدين أنّ لقاء سموّه والاستماع إلى حديثه المُلهم وتوجيهاته القيّمة تشكّل تشجيعاً كبيراً يدفعهم لمواصلة التميز والريادة والقيادة. ويجسّد هذا اللقاء الذي يأتي تحت مظلة شعار البرنامج «الإمارات مدرستنا»، حرص حكومة الفجيرة على تمكين الشباب من الكفاءات الوطنية، والاطلاع على مجالات تحوّلاتها التنموية الشاملة. كما يدعم اللقاء أحد أهداف البرنامج وهو ربط المشاركين مباشرة مع صناع القرار والقيادات في الدولة، والاستفادة من تجاربهم ورؤاهم الملهمة. يُذكر أن برنامج قيادات حكومة الإمارات برنامج وطني يهدف إلى إعداد وتطوير قادة إماراتيين وتمكينهم من دعم رؤية الدولة والاستعداد لتحديات المستقبل، ويشارك في البرنامج 15 من الكفاءات الوطنية من الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

محمد الشرقي
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©