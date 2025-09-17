"الإمارات للفلك": 22 سبتمبر بداية الخريف وانخفاض الحرارة

قال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن فصل الخريف في الإمارات سيبدأ هذا العام يوم 22 سبتمبر الساعة 22:20، حيث يتساوى تقريبا طول الليل والنهار في جميع أنحاء الأرض ويبدأ ميلان الشمس نحو الجنوب تدريجياً معلنا بداية الانخفاض التدريجي والمحسوس في درجات الحرارة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأوضح أن البيانات المناخية العامة خلال الخريف في الإمارات تظهر أن درجات الحرارة تنخفض تدريجيًا بحيث تكون في بدايته بمعدل 37 درجة مئوية نهارا و23 ليلا، وفي منتصفه أي في 8 نوفمبر، 32 درجة مئوية نهارا و18 ليلا، بينما تبلغ العليا في نهايته التي تكون يوم 21 ديسمبر، 26 درجة مئوية والدنيا 14، فيما تبقى الرطوبة مرتفعة نسبيًا في سبتمبر وأكتوبر وتبدأ بالانخفاض تدريجيا مع منتصف نوفمبر.

ولفت إلى أن معدل الأمطار الهاطلة خلال الخريف يبلغ لشهر أكتوبر أقل من 2 ملم، ونوفمبر 5 إلى 6 ملم، وديسمبر 16 إلى 18 ملم.

وأشار إلى تعدد الأحداث الفلكية التي يشهدها فصل الخريف بين ما هو دوري في موعده الثابت تقريبا من السنة مثل النجوم اللامعة وزخات الشهب الرئيسية، وبين ما هو غير ثابت في موعده مثل ولادة الأقمار الجديدة وظواهر الخسوف والكسوف والمذنبات.

وذكر الجروان أن مواعيد ولادة الهلال خلال فصل الخريف تتضمن ولادة هلال شهر ربيع الآخر يوم 21 سبتمبر 2025، وهلال شهر جمادى الأولى يوم 21 أكتوبر 2025، وهلال شهر جمادى الآخرة يوم 20 نوفمبر 2025 لافتا إلى أن ضوء القمر يكون خلال هذه الليالي وما قبلها أو بعدها بنحو ثلاثة أيام ضعيفا ومدة مكوثه في سماء الليل محدودة، ما يُعزز فرص رصد المذنّبات والنجوم والمجرات البعيدة.

وأوضح أن فرص رصد عدد من زخات الشهب الرئيسية تزداد خلال الخريف، وأن من أبرزها زخة الجباريات التي تبلغ ذروتها مساء يومي 21 و22 أكتوبر، وزخة الثوريات وتنشط خلال نوفمبر وتتسم ببعض الكرات النارية اللامعة، مشيرا إلى أن أفضل أوقات الرصد تكون في ساعات ما بعد منتصف الليل، بعيدًا عن التلوث الضوئي.

وأضاف الجروان أن أمسيات الخريف تشهد بدء ظهور كويكبات ونجوم لامعة من جهة الشرق ومنها نجوم المثلث الصيفي وهي النسر من كوكبة القيثارة، والنسر الطائر من كوكبة العقاب، وذنب الدجاجة من كوكبة الدجاجة، وكوكبة الجبّار/الصياد التي أطلقت عليها العرب اسم الجوزاء، وكوكبة ذات الكرسي التي سمتها العرب "الناقة" وكوكبة أندروميدا، وكوكبة الفرس المجنّح "بيغاسوس" أو المربع الخريفي الذي كانت تسميه العرب "الدلو".

وفيما يتعلق بطول النهار في دولة الإمارات قال إنه يبلغ في بداية الخريف نحو 12 ساعة و18 دقيقة، وفي منتصفه نحو 11 ساعة و30 دقيقة، وفي نهايته نحو 10 ساعات و55 دقيقة، وإن الأرض لن تشهد ظاهرة الخسوف القمري والكسوف الشمسي خلال خريف 2025.