علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يعتمد دليل مشاركة البيانات الحكومية

17 سبتمبر 2025 12:17

الشارقة (وام)

 ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس «الثلاثاء»، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر الحكومية وتنفيذ الخطط والسياسات العامة لإمارة الشارقة، مما يوفّر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمعات في مختلف القطاعات.
واعتمد المجلس دليل مشاركة البيانات الحكومية، الذي يهدف إلى تسريع العمليات وتعزيز الشفافية وتنظيم تبادل البيانات، وتوحيد المرجعية للجهات المعنية، إضافة إلى بناء بيئة رقمية متكاملة تدعم اتخاذ القرار، وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال التكامل بين الجهات ذات العلاقة.

ويتضمن الدليل عمليات تبادل البيانات بين الجهات المحلية ضمن نطاق الإمارة، إضافة إلى توفير وطلب البيانات من الجهات من خارج الحكومة، ويوفر الدليل استرشاداً لتفاصيل وتصنيف البيانات المتبادلة التي تتم مشاركتها بين الجهات، وإدارة المخاطر وحوكمة استخدام البيانات، كما يتضمن الدليل نماذج معتمدة تعمل على توحيد المعايير، ورفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة وسهولة الوصول للبيانات.

واطلع المجلس على تقرير مشروعات الدعم السكني وسير عملها على مستوى الإمارة، والتي يتم توفيرها للمواطنين؛ بهدف توفير السيولة لبناء المسكن، وتخفيف الأعباء عن المستفيدين، وتسهيل إجراءات البناء، إضافة إلى التأكد من استيفاء المنزل أعلى المعايير الإنشائية والفنية، لضمان استدامة المساكن، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتوفير العيش الكريم.

