علوم الدار

«الإمارات للفضاء» تستعرض رؤيتها لتعزيز التعاون الدولي في «إكسبو أوساكا»

«الإمارات للفضاء» تستعرض رؤيتها لتعزيز التعاون الدولي في «إكسبو أوساكا»
17 سبتمبر 2025 12:27

أوساكا (الاتحاد)

نظّمت وكالة الإمارات للفضاء جلسات حوارية عديدة على هامش المشاركة في جناح الإمارات ضمن إكسبو 2025 في أوساكا، خلال الفترة ما بين 11 و12 سبتمبر الجاري. 

وسلطت الجلسات، التي عقدت بمشاركة عالمية واسعة، الضوء على قضايا محورية تتعلق بمستقبل قطاع الفضاء مثل: الحواجز الاقتصادية أمام الفضاء، واتفاقيات أرتميس، ومبادرات دولة الإمارات في استكشاف الفضاء، إضافة إلى الاقتصاد الفضائي العميق والشراكات الصناعية الإماراتية - اليابانية.

«الإمارات للفضاء» تطلق المسح الاقتصادي للفضاء لعام 2025


قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «تعكس مشاركتنا في إكسبو أوساكا 2025 رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد فضائي مستدام يعزز مسارات التنمية المستقبلية، ويؤكد التزامنا بتوظيف الفضاء كرافعة للابتكار والتعاون الدولي. لقد حرصنا من خلال هذه المشاركة على أن تكون النقاشات التي نظمتها الوكالة منصة لتبادل المعارف والخبرات، وترسيخ دور الإمارات كجسر عالمي يربط بين الطموحات الوطنية والمبادرات الدولية، بما يخدم الإنسانية جمعاء».

وكالة الإمارات للفضاء
