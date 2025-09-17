«دبي للصحافة» ينظم «بودفست» 30 سبتمبر

دبي (الاتحاد)



أعلن نادي دبي للصحافة تنظيم مجموعة من ورش العمل ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «دبي بودفست» المنعقد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، في 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من كبريات الشركات وشبكات البودكاست والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية المتخصصة في صناعة المحتوى الصوتي؛ وذلك بهدف استشراف مستقبل البودكاست وتسليط الضوء على التطورات التي تشهدها هذه الصناعة الرقمية في المنطقة.

وتُعد هذه الورش جزءاً من جهود النادي لتمكين صناع المحتوى الصوتي في المنطقة العربية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً في الإعلام الرقمي على مستوى المنطقة، حيث سيتزامن انعقاد «دبي بودفست» مع اليوم العالمي للبودكاست، الذي يحتفي فيه صُنّاع المحتوى الصوتي حول العالم بما تحمله هذه الوسيلة الإعلامية من قوة تأثير وانتشار واسع بين مختلف فئات الجمهور.