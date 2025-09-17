الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم الشارقة يطلق المصحف المرتل للقارئ رعد الكردي

حاكم الشارقة يطلق المصحف المرتل للقارئ رعد الكردي
17 سبتمبر 2025 14:02

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، المصحف المرتل للقارئ رعد الكردي، برواية حفص عن عاصم، وذلك في مبنى مجمع القرآن الكريم بالشارقة.

وتفضل سموّه بتكريم القارئ رعد الكردي؛ لإتمامه المصحف المرتل، والقارئ محمود سويدان، الذي قدّم ثلاثة مصاحف قرآنية مُرتلة بروايات مختلفة، مثمناً سموّه جهود القُرّاء في تسجيل الختمات القرآنية.

وأكد سموه أن هذه الجهود تسهم في نشر كتاب الله وتيسير تلاوته وحفظه، وتوفر مرجعاً صوتياً موثوقاً ومعتمداً للدارسين والحفظة والمهتمين بالعلوم القرآنية.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى أن إطلاق مثل هذه المبادرات يعزز مكانة الإمارة منارة للقرآن الكريم وعلومه، ويأتي ضمن المشروعات القرآنية المتعددة التي يتبناها المجمع بهدف خدمة المسلمين في أنحاء العالم، عبر إصدارات مطبوعة ورقمية وتطبيقات حديثة.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يستقبل وفد مصرف الإمارات الإسلامي
حاكم الشارقة: مجمع التواريخ أعظم مُؤلف وسيرى النور في معرض الشارقة للكتاب

وتوجّه سموه بالشكر والتقدير للقارئين رعد الكردي، ومحمود سويدان، على تميّزهما في الأداء وإتقانهما أحكام التلاوة، مؤكداً سموه أن هذا العمل سيكون إضافة قيمة للمكتبة القرآنية الصوتية، داعياً سموه الباحثين والطلاب للاستفادة من هذه الختمة المباركة، والمضي في خدمة القرآن الكريم وتعليمه ونشره بما يعكس رسالة الإسلام السمحة.

ويُواصل مجمع القرآن الكريم تحقيق إنجازات نوعية عدة، ليُترجم الريادة العالمية في العناية بالقرآن الكريم وعلومه، والارتقاء بإرثه المعرفي، وبما يؤكد إسهام المجمع في تعزيز دور الشارقة ومكانتها عالمياً في خدمة القرآن الكريم، وتوظيف التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، وفق أفضل الممارسات التي يتبناها ضمن مشروعاته العلمية.

وكان المجمع قد أجاز خلال الفترة السابقة قرابة الـ 2000 إجازة، تلقاها طلبة مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية على يد نخبة من المُقرئين الأكفاء، فيما يتجاوز عدد الطلبة ألف طالب غير متخرج، من 172 دولة.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©