الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بحضور ولي عهد أبوظبي.. جناح الإمارات يحتفي يوم الجمعة المقبل بـ «يوم دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا»

بحضور ولي عهد أبوظبي.. جناح الإمارات يحتفي يوم الجمعة المقبل بـ «يوم دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا»
17 سبتمبر 2025 16:19

بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يحتفل جناح الإمارات، يوم الجمعة المقبل بـ «يوم دولة الإمارات في إكسبو 2025 أوساكا»، ضمن فعاليات المعرض العالمي.
وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، الذي تتواصل فعالياته حتى 13 أكتوبر المقبل، بجناح يحمل شعار «من الأرض إلى الأثير»، وبتصميم مبتكر ومستدام مستوحى من شجرة النخيل التي تحمل رمزية عريقة في التراث الإماراتي.
ويأتي هذا الاحتفال ضمن أجندة معرض «إكسبو 2025 أوساكا» لتسليط الضوء على ما يقدمه الجناح للزوار من تجربة غامرة مُتعددة الحواس، بدءاً من الإرث العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى ابتكاراتها الرائدة في مجالات استكشاف الفضاء، والرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة. إضافةً إلى ما تعكسه المشاركة الإماراتية في المعرض من عمق العلاقات بين دولة الإمارات واليابان في شتى المجالات.

