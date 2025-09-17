الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يشارك في الاجتماع الـ55 للجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية

«الوطني الاتحادي» يشارك في الاجتماع الـ55 للجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية
17 سبتمبر 2025 16:44

شارك سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل الاتحاد عضو اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، في الاجتماع الـ55 للجنة، الذي عُقد في مدينة جنيف بحضور الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مروان المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، إن من أهم قضايا التجارة العالمية التي يجب مناقشتها في المؤتمر البرلماني القادم للمنظمة، بحث كيفية دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، يسهم في تحقيق الخير والنماء والازدهار المشترك، مع ضرورة أن تكون التجارة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
وأشار إلى أهمية مناقشة كيف يمكن للبرلمانات المساهمة في تعزيز التجارة العالمية، وحشد الجهود المشتركة لاعتماد مستقبل زاهر للتجارة العالمية متعددة الأطراف من خلال نظام تجاري عالمي أكثر مرونة وعدالة ومواكبة للمستقبل، ويدعم التكنولوجيا والابتكار.
وأكد أهمية مناقشة دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير التجارة العالمية، وسلاسل الإمداد، وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات البيئية والمناخية، ودمج الاقتصادات الناشئة والنامية في التجارة العالمية، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي، وتحقيق العدالة التجارية، وتأثير الإجراءات والسياسات التجارية الحمائية والاحترازية للدول على النظام التجاري العالمي، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة الصدمات والأزمات المفاجئة للأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وإدماج معايير صديقة للبيئة، وإجراءات لمواجهة التغير المناخي في الاتفاقيات التجارية والسياسات الوطنية.

