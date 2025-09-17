الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يهنئ ناريندرا مودي بمناسبة يوم ميلاده

رئيس الدولة يهنئ ناريندرا مودي بمناسبة يوم ميلاده
17 سبتمبر 2025 17:15

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، دولة ناريندرا مودي وأسرته الكريمة بمناسبة يوم ميلاده.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «خالص التهاني إلى دولة ناريندرا مودي وأسرته الكريمة بمناسبة يوم ميلاده متمنياً له الصحة والسعادة ومواصلة العمل من أجل نهضة الهند وازدهار شعبها».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
الهند
ناريندرا مودي
