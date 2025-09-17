الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يمنح سفير الهند وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير الهند وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
17 سبتمبر 2025 22:10

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، سعادة سنغاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى الدولة وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، وما أسهم به في تطوير علاقات التعاون والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين على مختلف الأصعدة.
وقلد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، السفير الوسام خلال استقباله له اليوم في أبوظبي.
وأكد سموه خلال اللقاء عمق العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مثمناً الجهود التي بذلها سعادة سنغاي سودهير في تطوير وتعزيز هذه العلاقة المتميزة خلال سنوات عمله في الدولة.
من جانبه، أعرب سعادة سنغاي سودهير عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يلعبه إقليمياً ودولياً.
كما توجه بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية في الدولة على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
عبدالله بن زايد
محمد بن زايد
الإمارات
الهند
وسام زايد
وسام زايد الثاني
