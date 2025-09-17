الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

إنجازات نوعية لـ«الدعم اللوجستي» في شرطة دبي

إنجازات نوعية لـ«الدعم اللوجستي» في شرطة دبي
18 سبتمبر 2025 01:53

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن ما حققته الإدارة العامة للدعم اللوجستي من إنجازات نوعية يعكس التفاني والالتزام، الذي يميز كوادرها، ويجسّد الرؤية المؤسسية نحو ترسيخ أسس العمل الشرطي المتكامل، مضيفاً أن كوادر الدعم اللوجستي يمثلون محوراً أساسياً في دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة من خلال توفير الدعم اللوجستي وكافة الاحتياجات من التجهيزات العسكرية والمستلزمات في الحالات الاعتيادية والطارئة.
جاء ذلك، خلال تفقده للإدارة العامة للدعم اللوجستي، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، واللواء الدكتور خبير محمد عيسى العضب، مدير الإدارة العامة، ونائبه العقيد الدكتور عبيد بالإرشاد، إلى جانب عدد من كبار الضباط.
واطلع اللواء أحمد زعل على أبرز إنجازات الإدارة العامة للدعم اللوجستي، التي تضمنت تنفيذ مشاريع إنشائية وأعمال صيانة وتطوير بيئات العمل وفق أحدث المواصفات، مما يعكس الجهد المبذول لتلبية احتياجات مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة بكفاءة عالية.
كما اطلع على الجهود المتميزة لإدارة البيئة والصحة والسلامة.

