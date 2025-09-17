موظف البنك الوهمي استولى على أموال الضحية

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)



فوجئ أحد الأشخاص باتصال هاتفي من شخص يدَّعي أنه موظف بأحد البنوك، ويطلب بيانات ومعلومات الحساب البنكي الخاص بالشخص، الذي لم يتردد في إعطائه التفاصيل التي يرغب في معرفتها، ومنها رقم otp، ليفاجأ الشخص باختفاء 6200 درهم من حسابه، الأمر الذي دفعه إلى تقديم بلاغ ضد الموظف الوهمي للبنك لتقضي المحكمة بإدانته.

وبناءً عليه رفع الشخص دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ وقدره (6200) درهم، وكذلك إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ وقدره (4000) درهم عن الأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت به.

وأوضح أن المدعى عليه اتصل عليه، وأبلغه بأنه موظف البنك، وطلب منه إرسال رمز التعريف الشخصي (OTP) وقام بتحويل مبلغ (6200) درهم ظنن منه أنه يتعامل مع موظف البنك، وقد أقيم ضده دعوى جزائية قضي فيها بإدانته.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (6200) درهم، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (1000) درهم كتعويض، وكذلك إلزام المدعى عليه أيضاً برسوم ومصروفات الدعوى.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانب المدعي عليه، المتمثل في قيامه باستخدام معلومات بطاقة الائتمانية المملوكة للمدعي، وتمكّن من خلالها من الحصول لنفسه على مبالغ مالية مملوكة للمدعي يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومن ثم يجوز في هذه المسألة المشتركة حجية الشيء المقضي فيه أمام هذه المحكمة، والتي باتت مقيدة بثبوت الخطأ ونسبته إلى المدعى عليه بما يمتنع معه أن تخالفه أو تعيد بحثه، ومن ثم تقضي على أثر ذلك، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (6200) درهم.

وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعي أضراراً مادية تمثلت في حرمانه من مبلغ المطالبة به، بالإضافة إلى ما أصابه في شعوره من حزن وأسى وألم، مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت به بسبب خطأ المدعى عليه كافياً في مبلغ 1000 درهم.