أبرز الأخبار
علوم الدار

حملة توعوية على صالونات الأطفال ومراكز التجميل في أبوظبي

الحملة تعزز ثقة المجتمع بدور البلدية الرقابي (من المصدر)
18 سبتمبر 2025 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت دائرة البلديات والنقل، ممثلةً ببلدية مدينة أبوظبي، حملة تفتيشية ميدانية استهدفت صالونات حلاقة الأطفال، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وضمن حرص البلدية على توفير أعلى المعايير الصحية والسلامة في هذه المنشآت التي تقدم خدماتها للأطفال.  كما شملت الحملة مراكز التجميل «الصالونات الرجالية» ومنشآت غسيل وكي الملابس «المصابغ» في أبوظبي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.
وهدفت الحملة إلى توعية أصحاب المنشآت والعاملين فيها بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية، والتقيد بالنظافة الدورية والتعقيم المستمر، بما يُسهم في تعزيز الصحة العامة وحماية سلامة أفراد المجتمع.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي استمرارها في تنفيذ الحملات الرقابية والتوعوية على مختلف الأنشطة غير الغذائية، مشددة على أن الالتزام بالاشتراطات الصحية لا يُعد مجرد مطلب قانوني فحسب، بل هو مسؤولية مجتمعية مشتركة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

بيئة صحية
البلدية دعت جميع العاملين في الصالونات والمصابغ إلى التعاون والالتزام الكامل بالدليل الإرشادي للرقابة على المنشآت غير الغذائية واللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن المظهر العام والصحة العامة.
وأشارت البلدية إلى أن هذه الحملات تُسهم في تعزيز ثقة المجتمع بدورها الرقابي، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاشتراطات الصحية، بما يضمن بيئة صحية وآمنة للجميع.

