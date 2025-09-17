ورشة لصون المباني التاريخية بالشارقة

الشارقة (وام)



ينظم معهد الشارقة للتراث ورشةً دولية لبناء قدرات العاملين في مجال التراث العمراني، وذلك في قاعة اليونسكو بمقره، تستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء، إلى جانب محاضرين من زنجبار.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، إن تنظيم الورشة يأتي في سياق مسؤولية المعهد الثقافية والعلمية، وانطلاقاً من رؤية الشارقة في مد جسور التعاون مع الأشقاء في العالم.

وأكد المهندس سلطان الحمادي، مدير إدارة المشاريع والترميم والممتلكات بالمعهد، الحرص على أن تتضمن الورشة مزيجاً من التأصيل النظري والتطبيق العملي والزيارات الميدانية.