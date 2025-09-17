الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية
أبرز الأخبار
علوم الدار

ورشة لصون المباني التاريخية بالشارقة

18 سبتمبر 2025 01:53

الشارقة (وام)

ينظم معهد الشارقة للتراث ورشةً دولية لبناء قدرات العاملين في مجال التراث العمراني، وذلك في قاعة اليونسكو بمقره، تستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء، إلى جانب محاضرين من زنجبار.
وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، إن تنظيم الورشة يأتي في سياق مسؤولية المعهد الثقافية والعلمية، وانطلاقاً من رؤية الشارقة في مد جسور التعاون مع الأشقاء في العالم.
وأكد المهندس سلطان الحمادي، مدير إدارة المشاريع والترميم والممتلكات بالمعهد، الحرص على أن تتضمن الورشة مزيجاً من التأصيل النظري والتطبيق العملي والزيارات الميدانية.

