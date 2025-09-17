الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خدمة ذكية لإنجاز معاملات الحوادث المرورية الجسيمة بالفجيرة

خدمة ذكية لإنجاز معاملات الحوادث المرورية الجسيمة بالفجيرة
18 سبتمبر 2025 01:54

الفجيرة (وام) 

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، خدمة ذكية جديدة تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات إنجاز معاملات الحوادث المرورية الجسيمة، وذلك في إطار سعيها الدائم للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتعزيز تجربة المتعامل الذكية.
تأتي هذه الخدمة المبتكرة، بالتعاون مع شركة «ساعد للأنظمة المرورية»، وتُسهم في تقليل زمن إنجاز معاملات الحوادث، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الذكية والربط المباشر بين الأنظمة الشرطية والأنظمة المرورية.
وأكد العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، رئيس مركز خدمات المرور والترخيص، أن هذه الخطوة تعكس التزام شرطة الفجيرة بتبني أحدث الحلول الذكية في العمل المروري، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الابتكار لتقديم خدمات متكاملة وعالية الكفاءة.

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي.. 51 عاماً في حب الوطن
في كتاب توثيقي.. حمد الشرقي يروي ذكرياته مع زايد
شرطة الفجيرة
الفجيرة
المرور
الحوادث المرورية
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©