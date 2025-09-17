الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لجنة الطاقة بعجمان تسند لـ«هيئة النقل» ضبط مخالفات تداول المواد البترولية

رائد الزعابي وعمر لوتاه خلال توقيع الاتفاقية (وام)
18 سبتمبر 2025 01:53

عجمان (وام)

وقّعت اللجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان اتفاقية مع هيئة النقل في عجمان لإسناد مهام الضبط القضائي للمخالفات المتعلقة بتداول ونقل المواد البترولية إلى الهيئة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة العامة وضمان التزام المنشآت والأفراد بالتشريعات.
وقّع الاتفاقية عن اللجنة العليا للطاقة رائد عبيد الزعابي، رئيس اللجنة، وعن هيئة النقل عمر محمد لوتاه، المدير العام للهيئة. تنص الاتفاقية على تفويض هيئة النقل بمهام الضبط القضائي، فيما يتعلق بمخالفات تداول ونقل المواد البترولية، بما يشمل ضبط المركبات المخالفة، إثبات وتحرير المحاضر، وتنفيذ الحملات التفتيشية الدورية والميدانية، بالإضافة إلى الاستجابة للبلاغات. 
تشمل أبرز المخالفات التي تدخل ضمن نطاق التفويض وقوف المركبات البترولية دون تصريح أو في أماكن غير مخصّصة، وتداول المواد البترولية دون تصريح، وتشغيل مركبات نقل المواد البترولية بالمخالفة لأحكام تشريعات التداول.
وأكد الجانبان أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون الحكومي والتكامل المؤسسي بين الجهات المحلية ومن شأنها الإسهام في رفع كفاءة إجراءات الرقابة والتفتيش، وضمان سلامة عمليات تداول ونقل المواد البترولية عبر المركبات، بما يحقق الامتثال للتشريعات ويعزّز جودة الخدمات في الإمارة.

أخبار ذات صلة
«جامعة الإمارات» تحصل على براءة اختراع أميركية
لجنة الطاقة بعجمان تسند لـ«هيئة النقل» مهام ضبط مخالفات تداول المواد البترولية
عجمان
هيئة النقل
المواد البترولية
الطاقة
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©