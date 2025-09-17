الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«النقل المتكامل» يشارك في مؤتمر«بحوث سلامة الطرق»

وفد المركز لدى مشاركته في المؤتمر (من المصدر)
18 سبتمبر 2025 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، في المؤتمر الدولي العشرين لبحوث سلامة الطرق (RS5C)، والذي استضافته مدينة ليدز البريطانية مؤخراً، بتنظيم المعهد السويدي للنقل والأبحاث (VTI). ويُعد هذا المؤتمر منصة عالمية تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة أحدث الأبحاث والممارسات في مجال السلامة المرورية والنقل.
حيث شارك الفريق في جلسة الملصقات العلمية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وقدم ورقة بحثية بعنوان: «تحليل مخاطر سلوك القيادة المشتتة: دراسة حالة لإمارة أبوظبي»، وشهدت الورقة البحثية نقاشاً بين الحضور، تم خلاله تبادل الخبرات حول تطوير حلول مبتكرة وآمنة لتعزيز السلامة المرورية.
وأكد المهندس عبدالله العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة: «أن مشاركة مركز النقل المتكامل في هذا المحفل الدولي تأتي في إطار التزام أبوظبي بتبنّي أحدث الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية، من خلال توظيف التكنولوجيا والاعتماد على البيانات وتحليلها وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لبناء منظومة نقل أكثر أماناً واستدامة تدعم أهداف الإمارة المستقبلية».

نموذج رائد 
تؤكد الجهود المبذولة على تعزيز مكانة أبوظبي كنموذج رائد في الابتكار والاستدامة في قطاع النقل، وبما يُرسخ دورها كوجهة عالمية في بناء منظومة نقل آمنة ومتطورة. وتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى صفر وفيات مرورية (Vision Zero) على المدى الطويل.

أخبار ذات صلة
«كليفلاند كلينك أبوظبي» يوسّع برنامج زراعة الأعضاء
انطلاق منتدى التعاون الإماراتي- الإيطالي في الصناعات الدفاعية بأبوظبي
دائرة النقل ومركز النقل المتكامل
دائرة البلديات والنقل
السلامة المرورية
أبوظبي
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©