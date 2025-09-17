«النقل المتكامل» يشارك في مؤتمر«بحوث سلامة الطرق»

أبوظبي (الاتحاد)



شارك مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، في المؤتمر الدولي العشرين لبحوث سلامة الطرق (RS5C)، والذي استضافته مدينة ليدز البريطانية مؤخراً، بتنظيم المعهد السويدي للنقل والأبحاث (VTI). ويُعد هذا المؤتمر منصة عالمية تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة أحدث الأبحاث والممارسات في مجال السلامة المرورية والنقل.

حيث شارك الفريق في جلسة الملصقات العلمية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وقدم ورقة بحثية بعنوان: «تحليل مخاطر سلوك القيادة المشتتة: دراسة حالة لإمارة أبوظبي»، وشهدت الورقة البحثية نقاشاً بين الحضور، تم خلاله تبادل الخبرات حول تطوير حلول مبتكرة وآمنة لتعزيز السلامة المرورية.

وأكد المهندس عبدالله العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة: «أن مشاركة مركز النقل المتكامل في هذا المحفل الدولي تأتي في إطار التزام أبوظبي بتبنّي أحدث الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية، من خلال توظيف التكنولوجيا والاعتماد على البيانات وتحليلها وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لبناء منظومة نقل أكثر أماناً واستدامة تدعم أهداف الإمارة المستقبلية».



نموذج رائد

تؤكد الجهود المبذولة على تعزيز مكانة أبوظبي كنموذج رائد في الابتكار والاستدامة في قطاع النقل، وبما يُرسخ دورها كوجهة عالمية في بناء منظومة نقل آمنة ومتطورة. وتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى صفر وفيات مرورية (Vision Zero) على المدى الطويل.