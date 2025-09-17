تطوير ورفع كفاءة الطرق الحضرية في العين

إيهاب الرفاعي (العين)



أنجزت بلدية مدينة العين مشاريع تطوير ورفع كفاءة الطرق الحضرية في 4 مناطق مختلفة، شملت أعمال صيانة الطرق بشارع الآثار، شارع سعيد بن شخبوط الأول، شارع ميثاء بنت محمد، شارع عمرو بن العاص، وذلك بهدف الحفاظ على البنية التحتية للطرق، وتسهيل حركة السير، ورفع مستوى الخدمة المرورية، وتعزيز الانسيابية المرورية في المدينة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية لجعل الطرق مستدامة وذات مستوى عالٍ من الأمان والسلامة لمستخدميها.

وقال أحمد الجابري، رئيس فريق البنية التحتية في البلدية، تتضمن أعمال صيانة الطرق في شارع الآثار، تحسين طبقات الرصف للطريق من دوار المصباح إلى دوار حديقة آثار هيلي بطول 1.8كم، وتنفيذ ممرات مشاة ومسار للدراجات، بالإضافة إلى أعمال الزراعة التجميلية، فيما شملت أعمال الإنارة تنفيذ 33 عمود إنارة، وتركيب 78 جهازاً من الأجهزة الحديثة نوع LED عوضاً عن 126 جهازاً تقليدياً قديماً، حيث بلغت مسافة تغطية المشروع 1.8 كيلو متر طولي ونسبة التوفير في استهلاك الطاقة: 72%، كما وتضمّن المشروع أعمال تصريف مياه الأمطار، حيث بلغ مجموع طول شبكات التصريف 3100 متر بشكل طولي و131 فتحة تصريف و48 منهلاً.

وأضاف الجابري، شملت أعمال صيانة الطرق في شارع ميثاء بنت محمد، تحسين طبقات الرصف للطريق من دوار المدارس الخاصة باتجاه دوار جامعة الإمارات بطول 1.9 كم، وجارٍ العمل بالجزء الأخير من الطريق من دوار مدخل حافلات الجامعة إلى دوار الجامعة، بالإضافة لأعمال الزراعة التجميلية في الجزيرة الوسطية، وحول أعمال الإنارة بلغ عدد الأعمدة المنفذة 136 عمود إنارة وتركيب 296 جهازاً من نوع LED عوضاً عن 510 أجهزة تقليدية قديمة، وبمسافة تغطية لأعمال الإنارة بلغت 7.1 كيلو متر بشكل طولي، وبنسبة توفير استهلاك للطاقة تقارب 71%، وحول أعمال تصريف مياه الأمطار، بلغ مجموع طول شبكات التصريف 3800 بشكل طولي، متضمنة 55 فتحة للتصريف و55 منهلاً.



تحسين طبقات الرصف

في شارع سعيد بن شخبوط الأول، تضمّنت أعمال صيانة الطرق، تحسين طبقات الرصف للطريق من الدوار الداخلي، بشارع خليفة بن زايد باتجاه منطقة المدارس بتقاطع مدرسة الشويفات على شارع خالد بن سلطان بطول 1.6كم، بالإضافة لأعمال الزراعة التجميلية داخل الجزيرة الوسطية.

وشهد شارع عمرو بن العاص، الذي يمتدّ من دوار نادي العين للسيدات باتجاه دوار شرطة المقام، أعمال إنشاء مسار للدراجات ومسار للمشاة، وزراعات تجميلية في الجزيرة الوسطية وأطراف الطريق.