«الوطنية للتصلب المتعدد» تكرّم أفضل المشاريع الطلابية

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد عن المشاريع الثلاثة الفائزة في النسخة الأولى من برنامج «الابتكار لدعم ‏الدمج»، الذي أطلقته الجمعية لزيادة الوعي بين فئة الشباب. وتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع ست جامعات رائدة، تضمّنت 11 حرماً جامعياً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وبدعم من أكثر من 45 أكاديمياً وخبيراً من القطاعات المختلفة.

وجمعت النسخة الافتتاحية للبرنامج أكثر من 80 طالباً عملوا ضمن فرق لتقديم ما يزيد على 30 مشروعاً تصميمياً لمعالجة التحديات في ثلاثة مجالات رئيسة هي: القدرات الإدراكية، والتواصل، والحركة، وهي المجالات، التي غالباً ما يواجه فيها المتعايشون مع التصلب المتعدد وغيرهم من ذوي الحالات المزمنة صعوبات في حياتهم اليومية. ويجسّد برنامج الابتكار لدعم ‏ الدمج التزام الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد بترسيخ وعي الشباب، من خلال إعداد مبتكري الغد وتدريبهم على تبنّي مفهوم سهولة الوصول، باعتباره أساساً للتقدم. فمن خلال تزويد الكفاءات الناشئة بمبادئ الابتكار لدعم ‏ الدمج، نضمن أن يدخل الجيل القادم مجالات عمله، وهو قادر على غرس قيم الدمج منذ بداياته الأولى.