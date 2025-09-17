الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطنية للتصلب المتعدد» تكرّم أفضل المشاريع الطلابية

«الوطنية للتصلب المتعدد» تكرّم أفضل المشاريع الطلابية
18 سبتمبر 2025 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد عن المشاريع الثلاثة الفائزة في النسخة الأولى من برنامج «الابتكار لدعم ‏الدمج»، الذي أطلقته الجمعية لزيادة الوعي بين فئة الشباب. وتم تنفيذ البرنامج بالشراكة مع ست جامعات رائدة، تضمّنت 11 حرماً جامعياً في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وبدعم من أكثر من 45 أكاديمياً وخبيراً من القطاعات المختلفة.
وجمعت النسخة الافتتاحية للبرنامج أكثر من 80 طالباً عملوا ضمن فرق لتقديم ما يزيد على 30 مشروعاً تصميمياً لمعالجة التحديات في ثلاثة مجالات رئيسة هي: القدرات الإدراكية، والتواصل، والحركة، وهي المجالات، التي غالباً ما يواجه فيها المتعايشون مع التصلب المتعدد وغيرهم من ذوي الحالات المزمنة صعوبات في حياتهم اليومية. ويجسّد برنامج الابتكار لدعم ‏ الدمج التزام الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد بترسيخ وعي الشباب، من خلال إعداد مبتكري الغد وتدريبهم على تبنّي مفهوم سهولة الوصول، باعتباره أساساً للتقدم. فمن خلال تزويد الكفاءات الناشئة بمبادئ الابتكار لدعم ‏ الدمج، نضمن أن يدخل الجيل القادم مجالات عمله، وهو قادر على غرس قيم الدمج منذ بداياته الأولى.

أخبار ذات صلة
مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء لـ «الاتحاد»: الإمارات الأولى عالمياً باعتماد دواء مبتكر للتصلب المتعدد
التصلب المتعدد
الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©