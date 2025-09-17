«دبي الصحية» تنال أعلى تصنيف في التقييم الدولي «Epic Gold Stars»

دبي (الاتحاد)



حصلت «دبي الصحية» على أعلى تصنيف، وهو «المستوى العاشر»، في برنامج التقييم الدولي Epic Gold Stars، عن مشروعها الرائد الملف الطبي الإلكتروني الموحد، لتصبح ضمن 3 % من المؤسسات الصحية عالمياً التي نجحت في الحصول على هذا التصنيف المتقدم.

ويُعد Epic Gold Stars برنامجاً عالمياً مكوَّناً من عشرة مستويات يُقيّم مدى جاهزية المؤسسات الصحية في تطبيق أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية.

وجاء الإعلان عن هذا التصنيف، خلال مؤتمر UGM 2025، الذي يُعقد سنوياً في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأميركية، ويجمع نخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية. ويُشكّل هذا الإنجاز محطة مهمة تعزز مساعي «دبي الصحية» في تقديم خدمات صحية ذكية ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية.

وبهذه المناسبة، قال عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في «دبي الصحية»: فخورون بأن نكون بين 3 % من المؤسسات الصحية عالمياً، التي تستخدم نظام Epic، ونجحت في تحقيق المستوى العاشر في برنامج Epic Gold Stars، وهو إنجاز يجسد التزام «دبي الصحية» بتسخير التقنيات والحلول الرقمية للارتقاء بجودة الرعاية الصحية.