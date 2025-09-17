الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«كليفلاند كلينك أبوظبي» يوسّع برنامج زراعة الأعضاء

خلال جلسة الطاولة المستديرة (وام)
18 سبتمبر 2025 01:54

هدى الطنيجي (أبوظبي)   

وسّع مستشفى «كليفلاند كلينك- أبوظبي» برنامج زراعة الأعضاء عبر إدخال تقنيات روبوتية متقدمة.
وأكد الدكتور بشير سنكري، رئيس معهد التخصصات الجراحية الدقيقة بالمستشفى أن برنامج زراعة الأعضاء في الدولة شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، وشمل تقنيات متقدمة، مثل زراعة الكلى بالروبوت، وهي عملية لا تُجرى إلا في مراكز محدودة عالمياً، محققاً نجاحاً باهراً على الصعيد الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة طاولة مستديرة نظمها المستشفى، أمس، لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات السريرية في مجال زراعة الأعضاء، بطرق متقدمة وروبوتية في منطقة الخليج العربي، وتقديم برامج متكاملة للرعاية قبل وأثناء وبعد العمليات المعقدة.
وأشار سنكري إلى نجاح برنامج «التبادل» بين المتبرعين والمرضى، الذي أسفر عن إنقاذ حياة عدة حالات من خلال تنفيذ عمليات تبادل بين ثلاث حالات في وقت واحد، موضحاً أن البرنامج أجرى منذ بدايته وحتى دخول عامه الثامن نحو 930 عملية زراعة أعضاء.
من جانبه، قال الدكتور خوسيه إل. دياز غوميز، رئيس معهد رعاية المشافي المتكاملة، إن المستشفى يعمل على تطوير نموذج تنبؤي للمرضى باستخدام البيانات الطبية، مع رعاية تمتد لأسابيع أو شهور عند الحاجة.
بدوره، أكد الدكتور عثمان أحمد، رئيس قسم جراحة الصدر بمعهد القلب والأوعية الدموية والصدرية، أن استراتيجية المعهد ترتكز على البقاء في طليعة التقنيات المبتكرة، مشيراً إلى الجراحة الروبوتية كأحد أبرز هذه التقنيات. وأضاف: إن «كليفلاند كلينك» قادر على إجراء عمليات زرع مركبة تشمل القلب والرئتين معاً مع تقديم رعاية متكاملة بعد العملية تشمل العناية المركزة والعلاج الطبيعي والتغذية والدعم الكامل حتى عودة المريض إلى منزله.
وأشار عثمان إلى إبرام شراكات مع دول مثل الكويت والبحرين لإرسال المرضى واستقبال المتبرعين مع خطط لتوسيع التعاون ليشمل سلطنة عُمان ودولاً مجاورة، مؤكداً أن استراتيجية المركز تركز على الابتكار، بما في ذلك الجراحة الروبوتية طفيفة التوغل.
من جهتها، أوضحت الدكتورة نادية المطروشي، طبيبة استشارية في طب القلب والأوعية الدموية، أن المستشفى أجرى حتى الآن 38 عملية زراعة قلب، مشيرة إلى أن أول حالة معقدة في عام 2024 كانت لمريضة تحتاج إلى زراعة رئتين وقلب، ونُفذت على أربع مراحل، وأوضحت أن كليفلاند كلينك أبوظبي يستقبل تحويلات من دول، مثل باكستان ولبنان ومصر.

خبرات
قال الدكتور لويس كامبوس، طبيب استشاري في زراعة أعضاء البطن، إن برنامج «التدريب والرعاية قبل وبعد زراعة الأعضاء» يجمع تخصصات متعددة، ويعتمد على أبحاث معمقة في المجال الجيني، مع فرق طبية متخصصة وشخصيات مهنية ذات خبرات واسعة، ومؤسسات تعليمية ومعاهد تدريبية تدعم هذه الجهود.

