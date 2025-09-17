الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«جامعة الإمارات» تحصل على براءة اختراع أميركية

الاختراع نقلة نوعية في تكنولوجيا البطاريات (وام)
18 سبتمبر 2025 01:53

العين (وام)

حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة، على براءة اختراع أميركية جديدة بعنوان «Metal-Carbon Dioxide (CO2) Battery Cell»، مسجلة إنجازاً علمياً نوعياً في مجال البطاريات الخضراء والطاقة النظيفة. ويهدف هذا الابتكار إلى مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن الانبعاثات الكربونية، من خلال ابتكار نظام بطاريات قادر على تحقيق كفاءة عالية في تحويل الطاقة، مع أداء متميز يتجاوز كثافة الطاقة والتيار في البطاريات التقليدية.
وأكد الدكتور علي المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الإمارات، أن هذا الاختراع يفتح آفاقاً جديدة لتوظيف ثاني أكسيد الكربون في إنتاج الطاقة، ويسهم في تعزيز دور جامعة الإمارات الريادي في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة، موضحاً أن هذه الخلية الجديدة توفر حلاً عملياً لمشكلة التلوث الكربوني.
من جانبه، قال الدكتور محمد أسلم، أحد المخترعين الرئيسيين، إن هذا الاختراع يمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا البطاريات، حيث نجحنا في تطوير خلية تعتمد على ثاني أكسيد الكربون كمصدر للتفاعل، مما يسهم في خفض الانبعاثات وتحويلها إلى طاقة نظيفة ومستدامة.

