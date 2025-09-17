الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد الشرقي يزور «مكتبة محمد بن راشد» ومتحف المرأة بدبي

محمد الشرقي يطلع على مقتنيات وذخائر المكتبة بحضور محمد المر (وام)
18 سبتمبر 2025 01:54

دبي (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم»، خلال زيارة سموه مقر المكتبة بإمارة دبي.
وتجوّل سمو ولي عهد الفجيرة، يرافقه معالي محمد أحمد المر، في أقسام المكتبة، واطلع سموه على معرض ذخائر المكتبة.
 وأشاد سموه بجهود القائمين على مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم؛ تعزيزاً لدورها الكبير في تطوير قطاع الثقافة في الدولة عبر الأنشطة والمشاريع الثقافية المتنوعة.
كما زار سموه متحف المرأة بدبي، بحضور الدكتورة رفيعة غباش مؤسِّسة المتحف. واطّلع سموه، خلال الزيارة، على أقسام المتحف الذي يستعرض قصص حياة نساء من مجتمع دبي والإمارات، وسيرهن الشخصية وإنجازاتهن المجتمعية والوطنية. وأشاد سموه بفكرة متحف المرأة وجهود الدكتورة رفيعة غباش وفريق عمل المتحف في حفظ وتوثيق وإبراز الجوانب الاجتماعية للمرأة في تاريخ الإمارات، وتأثيرها على مختلف مجالات الحياة، وتسليط الضوء على سِير حافلة بالعطاء والإنجازات لعدد من نساء دبي والإمارات.
حضر الزيارة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
دبي
متحف المرأة
مكتبة محمد بن راشد
الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
