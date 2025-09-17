الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لجنة تنظيم قطاع البريد تعقد مجلس المتعاملين

اللجنة استعرضت جهود تطوير مستوى الخدمات وترسيخ بيئة تنافسية عادلة (من المصدر)
18 سبتمبر 2025 01:53

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة تنظيم قطاع البريد، مجلس المتعاملين الخاص بها ضمن الدورة الثانية لبرنامج تصفير البيروقراطية، والذي جمع ممثلي الشركات العاملة في قطاع البريد والتوصيل السريع من أعضاء اللجنة الاستشارية، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، واستعراض التحديات والفرص المتاحة. وانعقد المجلس بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس لجنة تنظيم قطاع البريد، وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات قطاع التنظيم والتراخيص.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري: «يجسّد انعقاد المجلس النهج الحكومي القائم على الشراكة مع القطاع الخاص وفتح قنوات التواصل المباشرة لفهم تحدياته وإشراكه في العملية التشريعية». 

