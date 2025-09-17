الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضاحي خلفان يتلقى رسالة دكتوراه من ضابط إماراتي

ضاحي خلفان خلال تلقيه الرسالة من المري (من المصدر)
18 سبتمبر 2025 01:53

دبي (الاتحاد)

تلقّى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة دكتوراه من النقيب دكتور مهندس سالم صقر المري، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعنوان «توظيف المعلومات الإضافية في اكتشاف الحالات غير المألوفة في الفيديو»، بإشراف محدود، للتعرف على مختلف أنماط الجرائم.
ويُعد النقيب دكتور مهندس سالم صقر المري، أول باحث إماراتي يتخرج في برنامج الدكتوراه في تخصص الرؤية الحاسوبية، من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وتوجّه معاليه بالشكر إلى النقيب دكتور المري، خلال استقباله له بمكتبه.

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي يزور «مكتبة محمد بن راشد» ومتحف المرأة بدبي
إطلاق «مختبر دبي للبصائر السلوكية»
ضاحي خلفان
دبي
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©