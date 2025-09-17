ضاحي خلفان يتلقى رسالة دكتوراه من ضابط إماراتي

دبي (الاتحاد)



تلقّى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة دكتوراه من النقيب دكتور مهندس سالم صقر المري، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بعنوان «توظيف المعلومات الإضافية في اكتشاف الحالات غير المألوفة في الفيديو»، بإشراف محدود، للتعرف على مختلف أنماط الجرائم.

ويُعد النقيب دكتور مهندس سالم صقر المري، أول باحث إماراتي يتخرج في برنامج الدكتوراه في تخصص الرؤية الحاسوبية، من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وتوجّه معاليه بالشكر إلى النقيب دكتور المري، خلال استقباله له بمكتبه.