علوم الدار

رئيس كازاخستان يستقبل عمر الدرعي في أستانا

الرئيس الكازاخي مستقبلاً عمر الدرعي (وام)
18 سبتمبر 2025 01:54

أستانا (وام) 

استقبل فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الثامنة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، المنعقد في العاصمة أستانا، بحضور الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.
ورحب فخامة رئيس جمهورية كازاخستان خلال اللقاء، بمعالي الدكتور الدرعي والوفد المرافق له، مشيداً بعمق العلاقات ورسوخها بين البلدين قيادةً وشعباً وتطورها في مختلف المجالات.
وتقدم بخالص الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على جهودها الإنسانية عالمياً وتبنيها للمبادرات الداعمة لنشر السلام بين الشعوب وترسيخ قيم التعايش والتسامح والوئام.
ونقل معالي الدكتور الدرعي لفخامته، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لشعب كازاخستان بالتطور والازدهار.
وأكد الجانبان ضرورة التعاون والتكامل بين الدول والمؤسسات الدينية لإعلاء القيم الإنسانية والاستفادة من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في نشر ثقافة التعايش والتسامح، وترسيخ التعاون بين المجتمعات على اختلاف عقائدها ومعتقداتها لتحقيق الاستقرار والأمان الذي يعد المرتكز الأساسي للتطور والازدهار والحياة السعيدة.

