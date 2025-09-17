الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«زايد العليا» تحتفل بتخريج دفعة «التمكين للتوطين»

«زايد العليا» تحتفل بتخريج دفعة «التمكين للتوطين»
18 سبتمبر 2025 01:53

العين (وام)

احتفلت «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم»، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، بتخريج الدفعة الأولى من أصحاب الهمم في برنامج التمكين للتوطين الذي يعد دبلوماً مهنياً نوعياً في القطاع المصرفي.
أقيم حفل التخريج بمقر مركز العين للتوحد التابع للمؤسسة، وشهد تخرج 23 طالباً من أصحاب الهمم بعد استكمالهم البرنامج الذي استمر خمسة أشهر بواقع يومين أسبوعياً.
وألقى نافع الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمؤسسة زايد العليا، كلمة أكد فيها أن تخريج هذه الدفعة من أصحاب الهمم يمثل خطوة نوعية نحو دمجهم الفعّال في سوق العمل، لاسيما في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية بالدولة، مشيداً بقدرة الخريجين على المثابرة والتعلم واكتساب المهارات التي تؤهلهم لشغل وظائف نوعية.
بدوره، أكد مروان المهيري، المدير العام لمعهد الإمارات المالي، أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج «الدبلوم المصرفي» يأتي تتويجاً لرؤية مشتركة تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية. 

