دبي (وام)



أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إطلاق «مختبر دبي للبصائر السلوكية» منصة بحثية تطبيقية رائدة متخصصة في توظيف العلوم السلوكية لفهم سلوك الأفراد وتحسين السياسات العامة والخدمات الحكومية، وذلك في خطوة تعكس التزامها بالريادة في توظيف العلوم الحديثة لصياغة سياسات مبتكرة تعزز جودة الحياة وترفع كفاءة الأداء الحكومي.

ويستند المختبر إلى رؤية طموحة بأن يصبح مرجعاً إقليمياً وعالمياً في توظيف السلوك البشري لصناعة السياسات العامة الذكية.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن المختبر يشكل نقلة نوعية في آليات صناعة القرار من خلال الاعتماد على الأدلة السلوكية والتجربة العلمية لتعزيز فعالية السياسات والخدمات الحكومية.

وأوضح العميد عبد الصمد حسين سليمان، مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن التجارب التي ينفذها المختبر تستند إلى تحليل البيانات والإحصاءات لرصد التحديات وبناء التدخلات السلوكية التي تسهم في زيادة سعادة المتعاملين، مؤكداً أن المختبر يعتمد منهجية علمية تقوم على التحفيز والترغيب، لتحقيق أثر مستدام على المدى الطويل.