الخميس 18 سبتمبر 2025
أبرز الأخبار
علوم الدار

«الاحتواء الدولية» تمنح جميلة القاسمي عضوية فخرية دائمة

جانب من فعاليات المؤتمر العالمي «نحن الاحتواء» (من المصدر)
18 سبتمبر 2025 01:53

الشارقة (الاتحاد)

منحت منظمة الاحتواء الشامل الدولية الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، العضوية الفخرية الدائمة، وذلك تقديراً لمساهماتها الجوهرية في الحركة العالمية، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية وتعزيز حقوقهم وأدوار أسرهم في المجتمع.
وتسلّمت الشيخة جميلة القاسمي شهادة العضوية الموقعة من رئيسة المنظمة سو سوينسون ونائب الرئيس لويس غابرييل فياريال، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي 2025 «نحن الاحتواء»، التي تنص على الاعتراف بمسيرتها الطويلة وإنجازاتها في هذا المجال.
وتمثل هذه الشهادة تكريماً دولياً رفيع المستوى من قبل المنظمة التي تعد أكبر شبكة عالمية تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم، ما يضع الشيخة جميلة القاسمي في مصاف القيادات العالمية التي أثرت بشكل ملموس في دعم حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية على مستوى المجتمع الدولي.
ووفقاً للشيخة جميلة القاسمي فإن هذا التقدير الدولي هو تكريم لإمارة الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى نهجاً إنسانياً يرتكز على العدالة والشمولية وأولى قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم كل اهتمامه ورعايته.
وقالت الشيخة جميلة القاسمي: «يشرفني أن أحظى بعضوية دائمة في منظمة الاحتواء الشامل الدولية، هذا الصرح العالمي، وأعتبر هذا التكريم مسؤولية جديدة أضعها على عاتقي، لمواصلة نهج الاحتواء والدمج والعمل».

مسيرة عطاء
قالت سو سوينسون، رئيسة منظمة الاحتواء الشامل الدولية: نحن فخورون بالاعتراف بشخصية تجسّد العطاء الذي نراه من حولنا في اجتماعاتنا بالشارقة، وبالتآلف الذي جمعنا معاً.
ويجسّد منح الشيخة جميلة القاسمي العضوية الدائمة في منظمة الاحتواء الشامل تتويجاً لمسيرة استثنائية من العطاء.

