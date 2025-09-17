الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
انطلاق منتدى التعاون الإماراتي- الإيطالي في الصناعات الدفاعية بأبوظبي

جانب من أعمال المنتدى (من المصدر)
18 سبتمبر 2025 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في أبوظبي، أمس، أعمال منتدى التعاون الإماراتي - الإيطالي في الصناعات الدفاعية، الذي تنظمه وزارة الدفاع، بالتعاون مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وسفارة الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال من الجانبين، لبحث سُبل التعاون والشراكات المستقبلية. ويشارك في فعاليات المنتدى، الذي يقام على مدى يومين، وفد الشركات الأعضاء في اتحاد الصناعات الجوية والدفاعية والأمنية بإيطاليا، الذي يزور الدولة حالياً.
وألقى العميد مهندس ناصر راشد آل علي، رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، الكلمة الافتتاحية للمنتدى، حيث رحّب بالحضور، وأشاد بالنمو المطّرد في علاقات التعاون بين البدين الصديقين في كافة المجالات، وخاصة مجال الصناعات الدفاعية.
وتخلّلت أعمال اليوم الأول للمنتدى، جلسات عمل بين الشركات الدفاعية الإماراتية والإيطالية للبحث في فرص تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة للتصنيع الدفاعي والبحث والتطوير في تكنولوجيا الاستخدام المزدوج.
وأكد عبد الله سيف العواني، المدير التنفيذي لقطاع علاقات المستثمرين والترويج الصناعي بمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، أن النمو المتزايد الذي يشهده قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات يوفر فرصاً واعدة للشركات العالمية الرائدة لبناء شراكات استراتيجية راسخة وطويلة الأمد. 
وقال: إن المجلس، ومن منطلق دوره كممكِّن رئيسي للمنظومة الدفاعية الوطنية، يسعى إلى دعم الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى العديد من الشراكات الناجحة والمثمرة بين الشركات الدفاعية الإماراتية والإيطالية، والتي تم تأسيسها تحت مظلة برنامج التوازن.

