علوم الدار

«الوطني» يترأس اجتماع لجنة التنسيق البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية

خلال اجتماع لجنة التنسيق البرلماني (من المصدر)
18 سبتمبر 2025 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الحادي والعشرين «عن بُعد»، أمس، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية. كما شارك في الاجتماع، شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس، عضو اللجنة، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني. وأكدت الدكتورة مريم البدواوي خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية، بما يعكس تطلعات شعوب دول الخليج نحو مزيد من التعاون والتكامل، وقدّمت خالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر الشقيقة في استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي، جراء الاعتداء الإسرائيلي الغادر على أراضيها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأكدت على تضامن دولة الإمارات الكامل، قيادةً وحكومةً وشعباً، مع دولة قطر في مواجهة هذا التصعيد الخطير. وناقشت اللجنة وفق جدول أعمالها، آلية التنسيق والتعاون بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي، وسبُل تنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات، كما استعرضت اللجنة مسودة مذكرة التفاهم بين المجالس التشريعية لدول الخليج العربية، وبرلمانات أميركا اللاتينية ومجموعة الكاريبي.

