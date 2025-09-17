«تريندز» يطلق الخريطة التفاعلية لمؤشر نفوذ «الإخوان»

أبوظبي «الاتحاد»



ضمن فعاليات المنتدى الخامس للإسلام السياسي، أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات عن إطلاق الخريطة التفاعلية لمؤشر نفوذ جماعة «الإخوان» في العالم، والنسخة الجديدة من قياس قبول «الإخوان»، والتي تكشف عن تدهور ملحوظ في قوة الجماعة وتراجع شعبيتها في الفضاء الرقمي، فيما كرمت منصة «هاريكي» Harici، الإعلامية التركية، مركز تريندز بمنحة جائزة تقديرية لجهوده البحثية المستمرة في مكافحة التطرف في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى شراكتها لمنتدى تريندز السنوي الخامس حول الإسلام السياسي.



مؤشر النفوذ

ويقيس المؤشر نفوذ «الإخوان» من خلال 5 محددات رئيسية، هي نفوذ التنظيم الدولي، والنفوذ السياسي، والنفوذ الاقتصادي، والنفوذ الإعلامي، والنفوذ المجتمعي. وكشف تقرير المؤشر تراجعاً حاداً في قوة الجماعة، حيث انخفضت من 64% في عام 2021 إلى 48% في عام 2023. هذا الانخفاض نقل الجماعة من شريحة «قوية» إلى شريحة «متوسطة القوة»، مما يعكس انحسار نفوذها وتأثيرها على المستويين الدولي والإقليمي.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى عدة عوامل رئيسية خلال عامي 2022 و2023، أبرزها، ضعف الآلة الإعلامية، حيث فشلت محاولات الجماعة في استعادة حضورها الإعلامي، وأظهرت قنواتها الجديدة افتقاراً للمصداقية والاحترافية.

وقدم «تريندز» تقريراً فريداً من نوعه يرصد قبول الجماعة على منصة «إكس» . قام التقرير بتحليل 1.67 مليون تغريدة خلال عام 2023، واعتمد على بناء نموذج تحليلي «SWOT» الذي يقوم على عناصر أربعة، وهي نقاط القوة والضعف، والتهديدات، وشرح الفرص المتاحة للتعامل مع الانتشار «الإخواني».

وأظهرت النتائج أن 81.8% من التفاعلات كانت مناهضة لنهج الجماعة، بينما كانت نسبة التوجه الإيجابي لا تتجاوز 31.2%.

تعكس هذه النتائج تراجعاً في شعبية «الإخوان»، مما يؤكد أن خطابهم لم يعد يلقى قبولاً واسعاً، وأنهم يواجهون تحديات كبيرة في الفضاء الرقمي.



5 مؤشرات

وأشار حمد الحوسني، مدير إدارة الإسلام السياسي بمركز تريندز، إلى أن المؤشر يقيس نفوذ «الإخوان» من خلال 5 محددات رئيسة، هي نفوذ التنظيم الدولي، والنفوذ السياسي، والنفوذ الاقتصادي، والنفوذ الإعلامي، والنفوذ المجتمعي.

وأوضح الدكتور وائل صالح، مستشار شؤون الإسلام السياسي والتطرف في «تريندز للبحوث والاستشارات» أن المؤشر قد نظر لنموذج هو الأول من نوعه لقياس قوة ونفوذ «الإخوان» في 50 دولة تمثل وتغطي قارات العالم الخمس.