نهيان بن مبارك: الإمارات ستظل منارة الثقافة والمعرفة والازدهار إقليمياً وعالمياً

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، إن الإمارات ستظل منارة الثقافة والمعرفة والازدهار إقليميا وعالميا، بما تجسده من القيم السامية والقدرات غير المحدودة والرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" الذي علمنا أن الحوار والمعرفة الشاملة والتفاعل المثمر بين البشر هو الطريق إلى عالم يؤمن بالتعايش السلمي والتعاون المشترك، وتحقيق الخير والازدهار حول العالم.

وثمن معاليه جهود ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" التي قدمت هذا الصرح العالمي المتفرد.

جاء ذلك عقب زيارة معاليه مكتبة محمد بن راشد بدبي، للاطلاع على خدماتها المتنوعة وتجربتها في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي في دبي ودولة الإمارات.

وشملت الزيارة جولة في أقسام المكتبة ومرافقها المتقدمة، حيث تعرّف معاليه على أحدث المبادرات والبرامج التي تقدمها لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز مكانة المعرفة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وكان في استقبال معاليه، معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة المكتبة، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين.

وقال معاليه إن مكتبة محمد بن راشد بمثابة صرح إماراتي ذي صبغة عالمية، نفخر به ونعتز بما يحققه من نجاحات تؤكد حرصنا على أن، نعزز قيمنا، ونتواصل مع العالم عن طريق الثقافة والفنون والمعرفة، التي هي الأصل في الاحترام والتعارف والحوار، ونثري معارفنا، من أجل مستقبل أفضل لإماراتنا والعالم.

وأكد معاليه اعتزازه بالمحتوى المعرفي للمكتبة ومقتنياتها النفيسة، مثمنا عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجهوده ورؤيته الثاقبة التي تقف خلف هذا الصرح المتفرد ونجاحاته باعتباره أحد المعالم الرائعة لدبي والإمارات.

واستهل معالي الشيخ نهيان بن مبارك جولته بزيارة معرض الذخائر في المكتبة، حيث اطلع على مجموعة واسعة من المخطوطات النادرة والقطع الفنية المتفردة من المخطوطات العربية والإسلامية والعالمية في مجالات عدة مثل الطب، والعلوم، والفلك، والأدب، إضافة إلى مقتنيات ثقافية وفنية تمثل حقبًا مختلفة من تاريخ المنطقة والعالم.

وخلال الجولة، قدّم معالي محمد المر شرحًا تفصيليًا حول القطع الفنية والمخطوطات المعروضة، إلى جانب نوادر الكتب والمطبوعات، مسلطًا الضوء على جهود مركز الترميم في حماية وصون هذه المقتنيات النادرة، بالاعتماد على فريق يضم نخبة من الكوادر الوطنية.

كما تفقد معالي الشيخ نهيان بن مبارك مرافق المكتبة الأخرى، بما في ذلك المكتبات التسع المتخصصة، إضافة إلى المرافق التي تساهم في دعم مسيرة التعليم والبحث عبر إثراء تجربة الزوار والطلاب على مدار العام.

واطّلع على المبادرات النوعية التي تطلقها المكتبة لتعزيز الثقافة والمعرفة، واستعرض التحول الرقمي الذكي الذي تتبناه، بما يعكس التزامها بتوفير بيئة معرفية متطورة تجمع بين أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في خدمة الثقافة والتعلم.

وفي ختام الزيارة، أعرب معاليه عن تقديره البالغ لمكتبة محمد بن راشد على جهودها في ترسيخ مكانتها كصرح معرفي عالمي، مشيدًا بدورها في تعزيز مكانة الإمارات كمركز للفكر والإبداع، ومؤكدًا أهمية الاستثمار في الثقافة والمعرفة لبناء مجتمع متقدم قائم على الابتكار واقتصاد المعرفة.

