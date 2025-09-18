الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"مرصد الختم" يرصد كويكباً مرّ قرب الأرض

"مرصد الختم" يرصد كويكباً مرّ قرب الأرض
18 سبتمبر 2025 16:34

تمكّن مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي والواقع في صحراء أبوظبي، فجر اليوم الخميس، من رصد وتصوير كويكب قبل مروره بالقرب من الأرض بسبع ساعات، وذلك في إطار حملة عالمية لحماية الأرض من خطر الكويكبات. 

وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، إن الكويكب المعروف باسم "FA22"، والذي جرى اكتشافه بتاريخ 29 مارس الماضي، يبلغ قطره نحو 200 متر، وقد مرّ بالقرب من الأرض صباح اليوم عند الساعة 07:41 صباحًا بالتوقيت العالمي، على مسافة 826 ألف كيلومتر من الأرض، أي ما يعادل ضعف المسافة تقريبًا بين الأرض والقمر.
وأضاف أن مرصد الختم الفلكي نجح في رصد الكويكب وتصويره عند الساعة 04:40 فجرًا بتوقيت الإمارات، حيث قام فريق المرصد بإجراء القياسات الفلكية العلمية المعروفة بـ "Astrometry"، والمتمثلة في تحديد موقع الجرم السماوي بدقة ورصد تغيّر موقعه مع الزمن.
وأشار إلى أن الكويكب كان يتحرك بسرعة كبيرة بلغت 2.5 دقيقة قوسية في الدقيقة الواحدة، أي بما يعادل قطر القمر كل 12 دقيقة، الأمر الذي يجعل عملية رصده شديدة الصعوبة.
وأكد أن مشاركة مرصد عربي في مثل هذه الحملات العالمية تُجسد الدور الفاعل للمنطقة في المساهمة في حماية كوكب الأرض من مخاطر الكويكبات، وتعزز من جاهزية منظومات الإنذار المبكر على المستوى العالمي، فضلًا عن دورها في بناء خبرات وطنية متقدمة في مجالات الرصد والتحليل ومعالجة البيانات.
وأضاف أن نجاح مرصد الختم الفلكي في تلبية متطلبات شبكة "IAWN" بسرعة وكفاءة يرسخ سمعة دولة الإمارات في العمل العلمي الموثوق، ويترجم رؤيتها في توظيف العلوم لخدمة الإنسان وتعزيز ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا الرصد ضمن الحملة العالمية التي تنظمها الشبكة العالمية للتحذير من الكويكبات "IAWN"، التي تُدار من قبل وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية "إيسا"، وتضم في عضويتها عددًا من المراصد العالمية الكبرى والمراصد الفلكية المتخصصة في متابعة الكويكبات التي قد تشكل خطرًا على الأرض.

المصدر: وام
مرصد الختم الفلكي
كوكب الأرض
كوكب
الفضاء
الكواكب
الإمارات
