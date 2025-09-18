الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"شرطة دبي" تحذر من روابط وهمية لبيع باقات القرية العالمية

«القرية العالمية»( صورة أرشيفية)
18 سبتمبر 2025 16:32

في إطار جهودها المتواصلة لحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني، حذرت شرطة دبي من انتشار روابط وهمية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تروّج لباقات كبار الشخصيات الخاصة بموسم "القرية العالمية" الجديد بأسعار وهمية مغرية بغرض استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم وبياناتهم. 
وأكدت شرطة دبي أن هذا الأسلوب الاحتيالي يتكرر سنوياً، ويتسبب في وقوع ضحايا لهذه الروابط المزيفة، مشيرة إلى أن المحتالين يلجؤون إلى استنساخ صفحات مزيفة شبيهة بالصفحات الرسمية لخداع الأفراد.
وشددت القيادة العامة لشرطة دبي على ضرورة شراء التذاكر والباقات الخاصة بالقرية العالمية عبر القنوات الرسمية المعتمدة فقط، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للقرية أو تطبيقها الذكي أو منافذ البيع المصرح بها، مؤكدة أن هذه هي الطرق الوحيدة الآمنة لضمان حقوق الجمهور.
كما دعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي تنتشر عبر روابط مجهولة المصدر، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة من خلال منصة "e-Crime" أو عبر مركز الاتصال 901، للمساهمة في الحد من هذه الجرائم وحماية أفراد المجتمع.
من جهتها، أعلنت القرية العالمية أن البوابة الرسمية والحصرية لبيع الباقات المخصصة لموسمها الجديد هي الموقع الإلكتروني لكوكا كولا أرينا.
 

أخبار ذات صلة
ملتقى توعوي للشركات العقارية ومُديري سكنات العمال في دبي
دورة متخصّصة في «المياه الجارفة» لمتطوعي «ساند»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة دبي
القرية العالمية
الاحتيال الإلكتروني
آخر الأخبار
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
اليوم 14:55
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
علوم الدار
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©