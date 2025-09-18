الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يلتقي فريق عمله

محمد بن راشد يلتقي فريق عمله
18 سبتمبر 2025 19:07

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فريق عمله.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أثناء لقائي السنوي اليوم مع فريق عملي.. بدأت معهم منذ أكثر من 25 عاماً … وفي كل سنة يتطور الفريق.. ويتطور الإنجاز.. وتتطور الأفكار.. ولا تزيدهم الأيام إلا إبداعاً وتفانياً.. فخور بهم وبجميع فرق عملنا الوطنية».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وجهتهم اليوم بأن يكون موسمنا الحكومي 2025-2026 أفضل موسم حكومي في الإنجاز وفي الأفكار وفي خدمة الناس.. وعاهدونا على التفاني والعمل.. قادمنا أجمل مع الفريق الأفضل بإذن الله».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
فريق عمل دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©