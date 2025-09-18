الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

أبوظبي
18 سبتمبر 2025 19:21

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً شرقاً وشمالاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:29 والجزر الثاني عند الساعة 06:27.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:27 والمد الثاني عند الساعة 20:17، والجزر الأول عند الساعة 14:37 والجزر الثاني عند الساعة 02:41.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                     الحرارة العظمى    الحرارة الصغرى    الرطوبة العظمى    الرطوبة الصغرى
أبوظبي                      40 30 90 30
دبي                           40 30 90 30
الشارقة                       39 30 90 30
عجمان                        38 30 85 30
أم القيوين                     38 30 85 30
رأس الخيمة                  41 29 85 25
الفجيرة                         35 30 90 45
العـين                           43 30 65 15
ليوا                              44 33 65 25
الرويس                         38 30 65 25
السلع                            39 31 65 20
دلـمـا                            38 33 60 35
طنب الكبرى / الصغرى    33 31 85 35
أبو موسى                      33 31 85 40.

