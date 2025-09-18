الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس البرلمان العربي: حاكم الفجيرة صاحب مسيرة مضيئة من الإنجازات

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
18 سبتمبر 2025 21:05

القاهرة (الاتحاد)
رفع معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بمناسبة مرور واحد وخمسين عاماً على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم في إمارة الفجيرة.
وقال رئيس البرلمان العربي إن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قاد مسيرة مضيئة من الإنجازات ولديه رؤية تنموية ثاقبة وحكيمة قائمة على تنمية الإنسان أولاً، وهي العقيدة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ومضت على دربها القيادة الرشيدة.
وأشار اليماحي إلى أن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، حمل على عاتقه تنمية الإمارة بمسيرة متواصلة من العمل والعطاء، عنوانها الإخلاص للوطن، والحرص على المواطن، والنظرة المستقبلية التي تضع الفجيرة والإمارات في مقدمة الركب الحضاري.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن ما حققه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، من إنجازات، لا يمثل فقط فخراً لأبناء الفجيرة أو دولة الإمارات، وإنما هو فخر للعالم العربي كله، لما يعكسه من نموذج مضيء في القيادة الرشيدة التي تستثمر في الإنسان قبل المكان، وتجعل من خدمة الوطن والمواطن غايةً وهدفاً.
وأضاف اليماحي أنه انطلاقاً من الرؤية التنمية الشاملة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والجهود الحثيثة التي يقوم بها سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أصبحت الإمارة مركزاً حيوياً ونموذجاً ملهماً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي.. 51 عاماً في حب الوطن
في كتاب توثيقي.. حمد الشرقي يروي ذكرياته مع زايد
البرلمان العربي
حمد بن محمد الشرقي
حاكم الفجيرة
آخر الأخبار
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
اليوم 14:55
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
علوم الدار
تعاون بين "أبوظبي للدفاع المدني" والجمعية الوطنية للحماية من الحريق
اليوم 14:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©