دورة متخصّصة في «المياه الجارفة» لمتطوعي «ساند»

دبي (الاتحاد)



نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومؤسسة الإمارات، وبالتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دورة تدريبية متخصصة لمتطوعي «برنامج ساند» التابع لمؤسسة الإمارات، بعنوان «المياه الجارفة»، لتكون الدورة الأولى من نوعها لمتطوعي البرنامج في هذا التخصص. وشارك في الدورة التي استمرت 5 أيام، 17 متدرباً من متطوعي «ساند»، وتضمنت الدورة منهجيات وتقنيات الإنقاذ الحديثة، وأساليب السيطرة والتنسيق أثناء العمليات الميدانية، وتأهيل المتدربين على إجراءات السلامة وأعلى معايير الاستجابة السريعة، إلى جانب تنفيذ سيناريوهات تُحاكي واقعية السيول والفيضانات. وقال الرائد مروان الكعبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في إدارة البحث والإنقاذ، إن تنظيم دورة المياه الجارفة لمتطوعي برنامج «ساند»، يمثل إضافة نوعية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر التطوعية الإماراتية، ويعكس حرص شرطة دبي على تعزيز جاهزية الفرق المجتمعية لمواجهة التحديات المرتبطة بالكوارث الطبيعية. وأضاف: «حرصنا في هذه الدورة على نقل أحدث تقنيات الإنقاذ الميداني، وتطبيق سيناريوهات تحاكي الواقع، بما يضمن رفع كفاءة المتدربين وتمكينهم من التعامل مع المواقف الطارئة وفق أعلى المعايير الدولية. إن هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى صقل مهارات المتطوعين، بل إلى ترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتكامل بين الجهود التطوعية للفرق المجتمعية، وأجهزة الشرطة والإنقاذ، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.