الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ملتقى توعوي للشركات العقارية ومُديري سكنات العمال في دبي

ملتقى توعوي للشركات العقارية ومُديري سكنات العمال في دبي
19 سبتمبر 2025 01:38

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وإدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، الملتقى التوعوي الثاني للشركات العقارية ومُديري سكنات العمال، تحت شعار «كُن حلقة الوصل»، الهادف إلى نشر الوعي والمعرفة بخدمات شرطة دبي الأمنية، والتوعية بالجرائم الإلكترونية، والظواهر السلبية، والسلامة المرورية. 
وافتتح العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فعاليات الملتقى، الذي جرى تنظيمه في نادي ضباط شرطة دبي بحضور عدد من الضباط والموظفين وممثلي أكثر من 250 شركة عقارية ومديري سكنات العُمال.

