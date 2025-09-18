الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تعزز التعاون القانوني مع إنجلترا وويلز

خلال استقبال الوفد الزائر(من المصدر)
19 سبتمبر 2025 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت دائرة القضاء- أبوظبي، وفداً من مجلس نقابة المحامين في إنجلترا وويلز، في زيارة تهدف إلى تعزيز جسور التعاون القانوني وتبادل الخبرات المهنية، والاطلاع على التجربة المتقدمة التي رسختها أبوظبي في تطوير منظومتها القضائية والعدلية بما يواكب أرقى المعايير الدولية.
واطلع الوفد على باقة من الخدمات القضائية الرقمية والذكية التي تمكّن المحامين والمتقاضين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد، بما في ذلك قيد الدعاوى وتقديم المذكرات ومتابعة القضايا إلكترونياً، الأمر الذي يسهم في تسريع الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين. كما جرى استعراض أبرز التجارب والممارسات في مجال تنظيم مهنة المحاماة، وآليات تطوير الكفاءات القانونية من خلال التدريب المستمر وبرامج التطوير المهني، بما يدعم ترسيخ القيم المهنية، وضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في العمل القانوني. وتعرّف الوفد إلى الخدمات المتقدمة التي توفرها دائرة القضاء في أبوظبي للأجانب، ومن بينها الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، التي تلبي الاحتياجات القانونية في توثيق المعاملات للأجانب من الأفراد والشركات، مع ضمان تبسيط إجراءات توثيق المستندات، وتجاوز عائق اللغة الذي يحول بين المتعامل الأجنبي، وسهولة الحصول على الخدمة.

تجربة محكمة الأسرة المدنية
اطلع الوفد على تجربة محكمة الأسرة المدنية، الأولى من نوعها في المنطقة، والمختصة بالنظر في النزاعات الأسرية الخاصة بالأجانب، وفق تشريعات مدنية تتماشى مع الممارسات العالمية، بما يعزز من حماية الحقوق وترسيخ قيم العدالة، وتهيئة منظومة قضائية تراعي التعددية الثقافية التي تحتضنها إمارة أبوظبي.
وفي ختام الزيارة، أشاد وفد مجلس نقابة المحامين في إنجلترا وويلز، بما حققته دائرة القضاء من تطور نوعي، وما توفره من خدمات متقدمة للأجانب بلغات متعددة، إلى جانب المحاكم المتخصصة، مما يمثل نموذجاً عالمياً رائداً في العمل القضائي والقانوني.

