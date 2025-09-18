الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

وفد من «الليوان للثقافة» يزور الاتحاد النسائي العام

صورة جماعية خلال الاستقبال بحضور موزة بنت خليفة (وام)
19 سبتمبر 2025 01:38

أبوظبي (وام)

زار وفد من مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، الاتحاد النسائي العام، بحضور الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد آل نهيان.
وينظم الوفد ورشة عامة لكبار المواطنين بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، ضمن مبادرة المؤسسة (أثر عبر الأولين في عالم اليوم)، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة كبار المواطنين وإبراز إسهاماتهم في المجتمع، إضافة إلى التعريف بالبرامج والخدمات المخصصة لهم وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وأكد الوفد أن الزيارة تأتي بتوجيهات الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، وانسجاماً مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تؤكد على قيم التكافل والتلاحم الاجتماعي، وضمن رسالة المؤسسة الهادفة إلى توثيق جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية وتعزيز التكامل المجتمعي عبر مبادرات مشتركة.
وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدورها الاستثنائي والمتفرد في توفير خدمات نوعية تُسهم في دمج كبار المواطنين في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية، مشيداً بالجهود المتميزة ذات الأثر النوعي التي يبذلها الاتحاد النسائي العام في هذا المجال والتي تعكس اهتمام دولة الإمارات بهذه الفئة العزيزة، من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والتمكين الثقافي، وتقدير تجاربهم وخبراتهم بوصفهم الرعيل الأول الذي أسس نهضة الوطن وأسهم في بنائه.
وعبّرت إدارة الاتحاد النسائي العام عن شكرها وتقديرها للشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، ولمؤسسة الليوان للثقافة والتراث على المبادرة المجتمعية، التي تجسّد رؤية القيادة الرشيدة وحرص المؤسسات الوطنية على دعم وتعزيز دور كبار المواطنين في مسيرة التنمية الوطنية.

