علوم الدار

«دبي بودفست» يعزز صناعة المدونات الصوتية

«دبي بودفست» يعزز صناعة المدونات الصوتية
19 سبتمبر 2025 01:38

دبي (وام)

يناقش «دبي بودفست» التجمع الأكبر لصُنّاع البودكاست في المنطقة العربية، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة في الثلاثين من شهر سبتمبر الحالي، تزامناً مع «اليوم العالمي للبودكاست»، العوامل التي ساعدت هذا القطاع على الانتشار، والمقومات اللازمة لتعزيز حضوره في المشهد الإعلامي العربي.
وتؤكد منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيس نادي دبي للصحافة، أن المكانة المتقدمة التي تتميز بها دبي تجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في دعم نمو وازدهار البودكاست في العالم العربي، وأن تكون نقطة انطلاق حقيقية للمبدعين في هذا المجال، أسوة بباقي القطاعات الإعلامية التي وجدت في دبي البيئة النموذجية للتطور والازدهار».
وتقول مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، إن البرنامج يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام الرقمي، ويمنح الشباب منصة مبتكرة للتعبير والإبداع وصناعة المحتوى الصوتي بمقاييس عالمية.  وتقول محفوظة عبدالله، مديرة دبي بودفست ومسؤولة تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة: يحرص نادي دبي للصحافة على أن يكون مركزاً معرفياً واستراتيجياً لتأهيل وصناعة جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة التحولات الإعلامية المقبلة.

