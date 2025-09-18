مؤتمر «نحن الاحتواء» يوصي بتطوير برامج تدعم الدمج الشامل

الشارقة (الاتحاد)



أوصى «المؤتمر العالمي 2025 نحن الاحتواء» في ختام دورته الـ18 التي استضافتها إمارة الشارقة للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بضرورة تطوير سياسات وبرامج تدعم الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة مع أسرهم في صنع القرار، وتمكين المناصرين الذاتيين بمهارات التأثير، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والصحة والتوظيف، وزيادة الوعي المجتمعي ودعم الأسر وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة.

وفي هذا السياق، قالت منى عبدالكريم اليافعي، مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، الجهة المنظمة للمؤتمر: «نضع هذه التوصيات بين أيدي المعنيين وأصحاب القرار كي يتم تطبيقها على أرض الواقع، من حيث تطوير البنية القانونية المتعلقة بالدمج وتجديد المفاهيم التشريعية من منظور شامل يتماشى مع سياسات التنمية المستدامة».

من جانبها، شددت سو سوينسن، رئيسة منظمة الاحتواء الشامل الدولية، على أن الاعتراف بالحقوق المتساوية للجميع هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم، وهو ما تسعى الحركة العالمية لتحقيقه.

بينما دعا لويس غابرييل فياريال، نائب رئيس المنظمة، إلى ضرورة أن يتولى المناصرون الذاتيون أدواراً قيادية في المنظمات التي تمثلهم، مؤكداً أن «العالم يحتاج إلى قادة من المناصرين الذاتيين».

واختتم المؤتمر، الذي نظمته «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية» بالتعاون مع «منظمة الاحتواء الشامل الدولية»، فعالياته أول أمس «الأربعاء»، بعد أن جمع 600 مشارك و152 متحدثاً من 74 دولة، لمناقشة قضايا الدمج والعدالة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم على مدار 59 جلسة متخصصة.