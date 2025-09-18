الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إنترنت آمن لأطفالنا» حملة توعوية لتعزيز مناعة الطفل في المجال الإلكتروني

19 سبتمبر 2025 01:38

أبوظبي (وام)

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالشراكة مع المجلس العربي للطفولة والتنمية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات، ومكتب اليونيسف الإقليمي، الحملة الثانية «حماية الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي»، تحت شعار «إنترنت آمن لأطفالنا» وذلك في إطار انعقاد الدورة الـ29 من لجنة الطفولة العربية برئاسة جمهورية جيبوتي، أمس، عبر تقنية الزووم، وبمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بالطفولة في الدول العربية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت اليوم واحدة من القنوات التي تؤثر بشكل كبير في تنشئة الأطفال وتشكيل قناعاتهم وسلوكياتهم، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل دؤوب على مراقبة ما يصل إليهم ويصلون إليه من مضامين ومحتوى رقمي، والحرص على حمايتهم من الأفكار الشاذة والمتطرفة، والحيلولة دون استغلالهم بأي وجه من الوجوه.
وقالت: إن الفضاء الإلكتروني في عصرنا الحالي يعج بالغث والسمين، وإن منع الطفل من التواجد فيه والاطلاع على مضامينه بات أمراً غير ممكن، في ظل الوسائل التقنية التي تتطور بتسارع غير مسبوق من ناحية، وضرورات استخدام التقنيات الحديثة التي باتت أساسية في كثير من جوانب الحياة وفي مقدمتها التعليم، من ناحية ثانية، الأمر الذي يستوجب البحث عن وسائل لضبط وترشيد هذا الاستخدام من قبل الأطفال.

أسرة عصرية
تضمنت الحملة إنتاج فيديوهات كارتون عالية الجودة موجهة للأطفال بعنوان «الفا وزين»، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتقوم فكرة الكارتون -المكون من خمس حلقات- على استعراض مواقف تمر في حياة أسرة عصرية، تقدم خلالها عدة رسائل توعوية، تقوم على الاستخدام الإيجابي الفعال للإنترنت.

